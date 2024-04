Migranti - parlamento Regno Unito approva il piano Ruanda

(Di martedì 23 aprile 2024) Il controversodel governo britannico di trasferire ini richiedenti asilo giunti illegalmente nelha avuto il via libera parlamentare, dopo un rimpallo-maratona tra le camere dei Lord e dei Comuni durato fino a tarda notte. I membri non eletti della Camera alta, che esaminano le proposte legislative, hanno ripetutamente rimandato ilemendato ai parlamentari della Camera bassa ma alla fine hanno accettato di non apportare ulteriori modifiche, garantendo che il dl ora diventi legge.

