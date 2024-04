Quelli non capiscono un c… Il Pd esplode dopo il ko in Basilicata | la rivolta contro i vertici

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di martedì 23 aprile 2024) A un dirigente del Partito Democratico lucano non è andata per niente giù la scelta dei candidati imposta da Roma per le elezioni regionali: all'esito delle urne, nella deludente notte di Potenza, le parole di sfogoSchlein & co sono durissime