Un avvocato di Treviso è riuscito a creare un precedente giuridico che potrebbe rendere più semplice a molti automobilisti fare ricorso per le multe per eccesso di velocità registrato da Autovelox . ...

Autovelox, come riconoscere quelli non omologati e cosa dice la Cassazione in caso di multe - Una sentenza della Cassazione ha aperto un procedente rischioso per la pubblica amministrazione. Respingendo un ricorso del comune di Treviso ha introdotto la distinzione tra Autovelox approvati e ...fanpage

Autovelox, cos’è l’approvazione E l’omologazione - Per la Cassazione l’ Autovelox approvato non è in “automatico” anche omologato. La Cassazione ha infatti dichiarato nulla la multa ...stream24.ilsole24ore

Perché è importate sapere se l'Autovelox che ti ha multato è omologato - Perché se non è avvenuta l'omologazione dell'apparecchio, ci potrebbe essere differenze di misurazione. E quindi secondo la Cassazione la sanzione è nulla ...wired