Play off promozione - ostacolo Camerano per la Genea Lanzara

(Di martedì 23 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata la Regular Season del Campionato Nazionale di Serie A Silver, laentra nella fase clou della stagione debuttando neiOffper l’approdo in massima serie. Per il quarto anno consecutivo la compagine cara al Presidente Domenico Sica ha ottenuto l’ambizioso traguardo, coi salernitani chiamati, ora, a rimboccarsi le maniche e sognare un posto tra le ‘grandi’. Si parte dal primo turno che vedrà contrapposte lae la Pallamano, con gara 1 in programma Sabato 27 Aprile alle ore 18:30 presso la Palestra Caporale Palumbo. IOffsi articolano in due turni mettendo in palio due promozioni in Serie A Gold. Si giocherà al meglio di tre gare, con ...

