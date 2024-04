Playoff serie A basket 2024 | il calendario della Lega

(Di martedì 23 aprile 2024) Bologna, 23 aprile– Si comincia nel weekend dell’11 e 12 maggio si conclude 1 mese dopo, con eventuale gara 5 di finale il 16 giugno. E’ stato definito ildeiscudetto, a cui accedono le prime otto squadre classificate al terminestagione regolare. Il format delleprevede in pratica che la squadra con il vantaggio del fattore campo disputa Gara 1, Gara 2 e l’eventuale Gara 5 in casa e Gara 3 e l’eventuale Gara 4 in trasferta. Si comincia con i quarti di finale, tra sabato 11 e domenica 12 maggio con Gara 1 e proseguirà lunedì 13 e martedì 14 con Gara 2. Giovedì 16 e venerdì 17 maggio sono in programma le Gara 3, mentre sabato 18 e domenica 19 l’eventuale Gara 4 e lunedì 20 e martedì 21 le definitive Gara 5. Le semifinali scudetto ...

Finisce con una vittoria amara la stagione della Fenix Faenza nel campionato di serie C. Le faentine superano 3-1 il Solo Volley Imola (23-25; 25-13; 25-16; 25-17), ma non riescono a centra re i playoff, perché anche Rainbow Forlimpopoli e Gut ...

Il Taranto si rivolge rà al Consiglio di Stato per la vicenda della penalizzazione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale di 4 punti per irregolarità amministrative. Il club pugliese, qualificato per i playoff , vuole avere uno sconto su questa ...

Use, il presidente Sesoldi: "Un secondo posto splendido, grazie a tutti" - Nel campionato 2016/2017 l’Use allenata da Giovanni Battista Bassi si qualificò per i Playoff dove affrontò la corazzata Bergamo che vinse la serie 2-0. Molti ricordano gara 2 per l’addio alla maglia ...gonews

Cinelli: "Chi vince i Playoff Non faccio nomi, spero una squadra biancorossa" - Più di centocinquanta partita in serie B, campionati vinti in C per Antonio Cinelli che ha deciso di appendere le scarpette al chiodo dopo la promozione con il Catanzaro e la ...tuttoc

Playoff NBA, follia Knicks: da -5 alla vittoria in 20 secondi - Sono i Playoff. Sono uno dei motivi, forse il motivo, per cui lo sport con la palla a spicchi un minuto lo si ama e quello dopo lo si odia con tutto il cuore. Perché il basket dà, il basket toglie. Lo ...nbareligion