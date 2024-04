Curling misto - fondamentale vittoria per l’Italia contro la Danimarca ai Mondiali | playoff più vicini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 aprile 2024)ha sconfitto laper 9-4 e ha infilato la quintaai2024 didoppio. Stefania Constantini e Francesco De Zanna hanno giganteggiatoun avversario rognoso sul ghiaccio di Oestersund (Svezia) e attualmente occupano il secondo posto in classifica generale (cinque successi e una sconfitta), alle spalle dell’imbattuta Svizzera (6-0) e davanti a Giappone (4-2) e Norvegia (4-2). Gli azzurri hanno fornito una prestazione di eccellente spessore tecnico, scappando via in avvio e poi mostrando grande solidità nel finale quando la coppia nordica aveva cercato di riavvicinarsi.è ampiamente in corsa per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta: la prima classificata accede direttamente alle ...