Pallanuoto - diramato il calendario di play-off e play-out della Serie A1 Scudetto assegnato entro il 29 maggio

(Di martedì 23 aprile 2024) Parte ufficialmente la post seasonA1 2023-2024 dimaschile: ufficializzati programma ed orari delle semifinali-off e-out del massimo campionato italiano. Le semifinali si disputeranno l’1 e l’8con eventuale bella di spareggio l’11, mentre le finali che sanciranno gli ultimi verdetti stagionale andranno in scena il 22 ed il 25, con eventuale bella il 29. Nei-off, che metteranno in palio, oltre al titolo italiano, anche un posto ai preliminari di Champions League per la terza classificata ed un posto in Euro Cup per la quarta, le semifinali saranno Pro Recco-Ortigia e Savona-Brescia. Il quadro dei ...

LA LISTA - I 22 convocati di Calzona per il match contro l'Empoli: assente Olivera - Francesco Calzona ha diramato la lista dei convocati per il match contro l'Empoli. Out Olivera per infortunio, assenti Rrahmani e Mario Rui per squalifica. I CONVOCATI AZZURRI:MERET AlexGOLLINI Pierlu ...napolimagazine

FIORENTINA - I convocati di Italiano per il match contro il Genoa - Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati della Fiorentina, per il match contro il genoa, in programma lunedì 15 aprile alle ore 18:30.napolimagazine