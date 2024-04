Perugia-Monza Gara 3 - come vedere in tv e in streaming la Finale Scudetto

Monza batte Perugia al quinto set, 3-2 (25-20 23-25 21-25 25-19 15-11), in gara-2 della finale Scudetto di Superlega di volley 2023 / 2024 . Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver perso il primo confronto in quattro set, sfruttano al massimo il tifo del proprio pubblico per conquistare il successo che vale il pareggio nella serie . Grande prestazione dei brianzoli, che tengono vivo il sogno Scudetto . I Block Devils di Angelo Lorenzetti non ... (sportface)

Monza ha sconfitto Perugia per 3-2 (25-20; 23-25; 21-25; 25-19; 15-11) nella gara-2 della finale scudetto di Volley maschile. I brianzoli, sempre più rivelazione di questa stagione, hanno fatto festa di fronte al proprio pubblico della Opiquad Arena e hanno pareggia to la serie (1-1) dopo che giovedì sera avevano perso in trasferta per 3-1. Perugia è crollata sul 2-1, quando sembrava avere ormai in mano il pallino del gioco, e si complica così ... (oasport)

VOLLEY di Andrea Gussoni vittoria da sogno al tie-break per la Mint Vero Volley Monza in gara-2 della finale scudetto. I brianzoli, sconfitti in gara-1, hanno pareggia to i conti imponendosi 3-2 sulla Sir Susa Vim Perugia . Gli umbri, come già successo giovedì sera e in molte altre occasioni quest’anno , sono partiti col freno a mano tirato, subendo subito un parziale confortante dei padroni di casa che, spinti dai quasi 4.000 spettatori di ... (ilgiorno)

Banda, intervento riuscito per l’attaccante. Ramadani verso il recupero - L’operazione in artroscopia a cui si è sottoposto il calciatore del Lecce è andata bene: tempi di recupero stimati in circa cinquanta giorni. Per il centrocampista superata la fase acuta dell’ascesso ...lecceprima

Starting Six: per Monza rimonta e pareggia con Perugia - Eleonora D'Alessandro e Pasquale Di Santillo ci raccontano l'impresa, in Gara 2 della finale scudetto, dei brianzoli che pareggiano i conti con i Block Devils. La rubrica porta l'attenzione anche sull ...tuttosport

Starting Six: Monza firma l'ennesima impresa - Il format dedicato al volley maschile del martedì è dedicato alla vittoria al tie break dei brianzoli contro Perugia che rimette in equilibrio la sfida scudetto. Riflettori anche sulla finale per il t ...corrieredellosport