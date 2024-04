Superlega - finale Scudetto 2023 2024 | Monza batte Perugia in gara- - serie in parità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 aprile 2024)al quinto set, 3-2 (25-20 23-25 21-25 25-19 15-11), in-2 delladidi volley. Gli uomini di Massimo Eccheli, dopo aver perso il primo confronto in quattro set, sfruttano al massimo il tifo del proprio pubblico per conquistare il successo che vale il pareggio nella. Grande prestazione dei brianzoli, che tengono vivo il sogno. I Block Devils di Angelo Lorenzetti non riescono a vincere anche in trasferta e ad allungare nella. Migliore in campo Maar con 28 punti (23 in attacco, 4 a muro e 1 in battuta). Sponda, bene anche Ran con 14 punti (12 in attacco e 2 in battuta) e Loeppky con 13 ...