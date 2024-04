Perfect Blue - la spiegazione del finale dell’anime di Satoshi Kon

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di martedì 23 aprile 2024) A distanza di oltre due decenni,diKon – per la prima volta al cinema in Italia in questi giorni con Nexo Digital – rimane un thriller psicologico magistrale. Considerato da molti spettatori un film di difficile comprensione e interpretazione, il primo lungometraggio di Kon propone una narrazione equivoca e oscura al punto giusto da affascinare e respingere in egual misura chi sta guardando. La sublime regia del maestro dell’animazione giapponese tende a confondere realtà e finzione, la vita vera di tutti i giorni e quella virtuale, con il preciso scopo di far provare allo spettatore lo stesso senso di perdizione che avvolge la protagonista Mima per quasi tutta la durata del film. Effettivamente, Il doloroso e graduale decadimento mentale di Mima crea un’atmosfera inquietante che è presente dall’inizio alla fine, ...