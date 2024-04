Perfect Blue | Un anime che ha fatto la storia - una visione imprescindibile

Il film: Perfect Blue, 1997. Regia: Satoshi Kon. Cast: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji, Masaaki Ôkura, Yôsuke Akimoto, Yoku Shioya, Hideyuki Hori, Emi Shinohara, Masashi Ebara, Kiyoyuki Yanada, Tôru Furusawa, Shiho Niiyama, Emiko Furukawa. Genere: Animazione, thriller, horror, drammatico. Durata: 81 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in lingua originale. Trama: Mima, una cantante popolare, decide di lasciare la sua band per ... (cinemaserietv)

Disturbante, audace e ancora oggi attualissimo, il film anime del 1997 Perfect Blue arriva per la prima volta al cinema anche in Italia il 22, 23 e 24 aprile grazie a Nexo Digital. Diretto da Satoshi Kon, al suo debutto come regista, supervisionato da Katsuhiro Otomo (il papà di Akira) e tratto dal romanzo di Yoshikazu Takeuchi, il film è un ritratto dell’industria dell’intrattenimento nipponica, in particolare del mondo idol, che racconta una ... (screenworld)

Perfect Blue, il bellissimo anime di Satoshi Kon del 1997 arriva per la prima volta al cinema in Italia per tre giorni, dal 22 al 24 aprile, grazie a Nexo Digital e Yamato Video La società di distribuzione ha condiviso l’elenco delle sale in cui sarà possibile vedere il film, in questi giorni. Fortunatamente l’anime è stato distribuito nella maggior parte delle regioni italiane. La trama di Perfect Blue è incentrata su una cantante, Mima, che ... (cinemaserietv)

Arriva per la prima volta al cinema in versione restaurata 4K PERFECT BLUE, opera prima del regista giapponese Satoshi Kon (Paprika, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent). Il film sarà al Visionario lunedì 22 e martedì 23 aprile alle ore 20.30 e mercoledì 24 aprile alle ore 18.15. In PERFECT BLUE Satoshi Kon racconta la storia della cantante Mima che, di fronte allo scarso successo commerciale, deve abbandonare il microcosmo rosa confetto ... (udine20)

Per la prima volta arriva al cinema, in versione restaurata 4K, il claustrofobico Perfect Blue di Satoshi Kon (Paprika, Tokyo Godfathers, Paranoia Agent) prodotto da MadHouse e uscito nel 1997. Alla sua uscita in Giappone il film, introspettivo e di grande attualità, ha generato lunghissime code e si è aggiudicato il prestigioso Public Prize al Fant’Asia ‘97 (Montreal). Tratto dal romanzo di Yoshikazu Takeuchi e sceneggiato da Sadayuki ... (funweek)