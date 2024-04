Perfect Blue - la recensione | al limite della realtà e della volontà

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di lunedì 22 aprile 2024) Il film:, 1997. Regia: Satoshi Kon. Cast: Junko Iwao, Rica Matsumoto, Shinpachi Tsuji, Masaaki Ôkura, Yôsuke Akimoto, Yoku Shioya, Hideyuki Hori, Emi Shinohara, Masashi Ebara, Kiyoyuki Yanada, Tôru Furusawa, Shiho Niiyama, Emiko Furukawa. Genere: Animazione, thriller, horror, drammatico. Durata: 81 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema, in lingua originale. Trama: Mima, una cantante popolare, decide di lasciare la sua band per iniziare una carriera come attrice. L’immagine saccente e zuccherosa di questa icona pop si infrange quando Mima deve recitare in scene di stupro di gruppo e apparire nuda. A chi è consigliato? A chi non ha paura di esplorare gli aspetti più torbidi, inquietanti e pericolosi che gli strumenti e le minacce del nuovo millennio hanno portato. Se c’è un film d’animazione che rimarrà sempre ...