Perfect Blue e il fascino ambiguo dell’industria idol

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di lunedì 22 aprile 2024) Disturbante, audace e ancora oggi attualissimo, il film anime del 1997arriva per la prima volta al cinema anche in Italia il 22, 23 e 24 aprile grazie a Nexo Digital. Diretto da Satoshi Kon, al suo debutto come regista, supervisionato da Katsuhiro Otomo (il papà di Akira) e tratto dal romanzo di Yoshikazu Takeuchi, il film è un ritrattodell’intrattenimento nipponica, in particolare del mondo, che racconta una storia dai toni tanto lucidi quanto onirici e, soprattutto, riuscendo ad astrarsi dal reale grazie a un’animazione che cattura in modo unico le ansie della Tokyo degli anni Novanta. Insomma quale occasione migliore per tornare a parlare di un cult amatissimo che merita di essere (ri)scoperto sia dagli appassionati del genere – e non solo, sia per il suo oggettivo valore come ...