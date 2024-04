Perché i verdi sono in crisi un po’ in tutta Europa - dopo una stagione di successi

Ilaria Salis , insegnante italiana detenuta in Ungheria da oltre un anno con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, si candiderà con alle anza Verdi-Sinistra Perché è la scelta più coerente con il suo trascorso politico. Se eletta potrebbe uscire dal carcere, ma in caso contrario rischia di complicare la sua situazione.Continua a leggere (fanpage)

Nel 1883 si verificò la devastante Eruzione Krakatoa. Tra i tanti fenomeni connessi all’evento apocalittico, i tramonti verdi rimasero inspiegabili, almeno fino ad oggi L’Eruzione Krakatoa del 1883 è passata alla storia non solo per la sua potenza devastante ma anche per un fenomeno naturale affascinante: i tramonti verdi. Ma come è stato possibile che il cielo si colorasse in modo così insolito? Una simulazione al computer è stata in grado ... (tuttotek)