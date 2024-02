Evviva i Verdini, e anche i Soprano. E vi spiego perché

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 25 febbraio 2024) Per come li conosco, isonomeglio dei, affettuosi, generosi, irreprensibili secondo criteri di giustizia e di valore garantiti dall’amicizia più che dai tribunali. Denis è un... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti