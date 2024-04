Perché Ilaria Salis ha scelto di candidarsi alle europee con Verdi-Sinistra e cosa può succederle ora

(Di sabato 20 aprile 2024), insegnante italiana detenuta in Ungheria da oltre un anno con l'accusa di aver aggredito due neonazisti, si candiderà conanzaè la scelta più coerente con il suo trascorso politico. Se eletta potrebbe uscire dal carcere, ma in caso contrario rischia di complicare la sua situazione.

Ieri la notizia della candidatura di Ilaria Salis , maestra detenuta a Budapest, per le Europee con Avs, ha tenuto banco su tutti i giornali. Nella giornata sono state date delle smentite, prima ... (open.online)

Il pericolo che alle nza Verdi Sinistra non superi il 4%. Il rischio di un nuovo arresto dopo l’eventuale liberazione. Ma anche il dubbio che l’elezione al parlamento europeo comporti ... (open.online)

Il rapporto tra la sinistra e la società civile, da Moravia a Marino: oggi i contatti con gli intellettuali sono scarsi e complicati: Non è questione di paragoni, anche perché in tutti i campi il divario tra ieri e oggi è enorme, ma ... Sinistra - Verdi candidano appunto Ignazio Marino, Mimmo Lucano e Ilaria Salis (ma in questo caso ...

