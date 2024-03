Eruzione Krakatoa del 1883 | perché i tramonti furono verdi?

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di giovedì 21 marzo 2024) Nelsi verificò la devastante. Tra i tanti fenomeni connessi all’evento apocalittico, irimasero inspiegabili, almeno fino ad oggi L’delè passata alla storia non solo per la sua potenza devastante ma anche per un fenomeno naturale affascinante: i. Ma come è stato possibile che il cielo si colorasse in modo così insolito? Una simulazione al computer è stata in grado di spiegarlo. Dopo l’del vulcanopiù di un secolo fa, il cielo si tinse di tonalità che sfidano l’immaginazione. Non è una scena da film di fantascienza, ma un evento reale che lasciò il mondo a bocca aperta. I ...