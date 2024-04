Patto di Stabilità - via libera del Parlamento Ue senza il voto degli italiani

(Di martedì 23 aprile 2024) L’assemblea plenaria deleuropeo ha approvato la tanto discussa riforma deldia larga maggioranza, con gli eurodeputatiche si sono astenuti o hanno votato contro. Le uniche eccezioni sono state rappresentate da Lara Comi e Herbert Dorfmann del Ppe e Marco Zullo di Renew Europe. Si è astenuto il Pd, che ritenuto il testo “eccessivamente peggiorativo”, a conferma di un clima di generica sfiducia nel nostro Paese nei confronti dell’operato di Bruxelles sul fronte prettamente economico. Prima del, era stato Paolo Gentiloni a ricordare il “gran lavoro fatto per correggere le regole fiscali esistenti, regole così rigide che spesso non venivano applicate. Ciò che abbiamo ottenuto non è perfetto. È un buon compromesso ed è il risultato della determinazione di tutti a ...

