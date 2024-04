Patto di Stabilità - ok del Parlamento europeo Centrodestra astenuto Cos’è e cosa cambia ora per l’Italia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 23 aprile 2024) Bruxelles, 23 aprile 2024 - Ilha dato il via libera al nuovodie Crescita, che sostituisce quello che era in vigore fino alla sua sospensione temporanea in seguito all'emergenza Covid. I partiti italiani delsi sono astenuti sul testo, frutto delle trattative concluse a febbraio trae i negoziatori nazionali. Comunque, con i voti favorevoli di oggi (367 sì, 161 contrari e 69 astenuti per il nuovo braccio preventivo, 368 voti favorevoli, 166 voti contrari, 64 astenuti e per la nuova parte correttiva del PSC: 368 voti favorevoli, 166 voti contrari, 64 astenuti e 359 voti favorevoli, 166 voti contrari, 61 astenuti per la direttiva che modifica i requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri), ...