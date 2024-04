Patto di stabilità - c' è via libera del parlamento Ue | le nuove regole di bilancio in vigore da quest' anno

(Di martedì 23 aprile 2024) Ileuropeo ha approvato lediche entrano indaper la preparazione delle ?finanziarie? del 2025 ed erano state concordate in via...

(Adnkronos) – L'Euro Parlamento ha approva to il nuovo patto di stabilità . Nella votazione sulla riforma oggi a Strasburgo pochissimi eurodeputati italiani si sono espressi a favore. Si tratta di Lara Comi (Forza Italia) e Herbert Dorfmann (Svp) per il gruppo del Ppe e di Marco Zullo (Renew) e di Sandro Gozi, italiano di Renew ma eletto […]

Parametri di bilancio del Patto votati da 4 italiani al Pe: Il braccio preventivo del nuovo Patto di stabilità, che riguarda i parametri da rispettare per il bilancio per evitare procedure per disavanzo, è stato votato da 4 eurodeputati italiani. Tutti gli altri si sono astenuti, erano ...

Patto stabilità riceve via libera dell'Europarlamento: Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha dato il via libera definitivo alle nuove regole del Patto d Stabilità e Crescita , che erano state provvisoriamente concordate tra il PE ed i negoziatori degli Stati membri a febbraio. La proposta di riforma è composta da tre diversi atti legislativi. ...