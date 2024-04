Parlamento europeo approva nuovo patto di stabilità

Pochissimi eurodeputati italiani a favore. Gentiloni scherza: "Su patto di stabilità abbiamo unito la politica italiana..." L'Euro Parlamento ha approva to il nuovo patto di stabilità . Nella votazione sulla riforma oggi a Strasburgo pochissimi eurodeputati italiani si sono espressi a favore. Si tratta di Lara Comi (Forza Italia) e Herbert Dorfmann (Svp) per il gruppo del Ppe […] (sbircialanotizia)

Cinque persone sono morte mentre cercavano di attraversare il canale della Manica - Martedì cinque persone, tra cui una bambina di sette anni, sono morte mentre cercavano di attraversare il canale della Manica (il braccio di mare che separa il Regno Unito dall’Europa continentale) vi ...ilpost

UE, OK A PATTO STABILITA’ - Via libera dell’EuroParlamento al nuovo Patto di Stabilità e Crescita, che sostituisce quello che era in vigore fino alla sua sospensione temporanea in seguito all’emergenza Covid: con i voti favorevo ...9colonne

Critiche al Regno Unito dopo l’approvazione della legge sul Ruanda - Si sono moltiplicati gli appelli internazionali affinché il Regno Unito sospenda l’accordo con il Ruanda per trasferire in maniera forzata i richiedenti asilo, dopo che il Parlamento britannico ha app ...internazionale