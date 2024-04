Patto di Stabilità - sì del parlamento Ue alle nuove regole | solo tre italiani votano a favore

Il nuovo Patto di stabilità ha ricevuto il via libera definitivo dell’Eurocamera di Strasburgo. Con 359 voti favore voli, 166 contrari e 61 astensioni, la direttiva per la nuova governance economica dell’Europa ha ricevuto l’approvazione dei presenti, ma non è mancato il braccio di ferro e le polemiche. Tra queste quelle degli europarlamentari italiani che si sono schierati contro il Patto astenendosi o vota ndo contro la direttiva. Ok al Patto ... (quifinanza)

Non c’è neanche un voto a favore dei deputati italiani nel via libera alle nuove regole sul Patto di Stabilità : Pd, FdI, Lega astenuti, contro M5S e Verdi. Le nuove regole di governance economica sui conti pubblici: ecco cosa cambiaPd, FdI, Lega astenuti, vota no contro M5S e Verdi. Le nuove regole di governance economica sui conti pubblici: ecco cosa cambiaPd, FdI, Lega astenuti, vota no contro M5S e Verdi. Le nuove regole di governance ... (corriere)

Parametri di bilancio del Patto votati da 4 italiani al Pe: Il braccio preventivo del nuovo Patto di stabilità, che riguarda i parametri da rispettare per il bilancio per evitare procedure per disavanzo, è stato votato da 4 eurodeputati italiani. Tutti gli altri si sono astenuti, erano ...

Patto stabilità riceve via libera dell'Europarlamento: Il Parlamento europeo in seduta plenaria ha dato il via libera definitivo alle nuove regole del Patto d Stabilità e Crescita , che erano state provvisoriamente concordate tra il PE ed i negoziatori degli Stati membri a febbraio. La proposta di riforma è composta da tre diversi atti legislativi. ...