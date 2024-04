Panariello e Masini a Mont’Alfonso sotto le stelle Al via le prevendite

Dopo il grande successo degli show del 2023, Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni. ’Panariello VS Masini-Il Ritorno’ arriva sulla scia del successo del primo tour. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo. Queste le date di ’Panariello VS Masini - Il Ritorno’: 20 luglio - La Spezia - piazza Europa, 24 ... (lanazione)

