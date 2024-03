Panariello e Masini Tutte le date del secondo tour

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 31 marzo 2024) Dopo il grande successo degli show del 2023, Giorgioe Marcosono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni. ’VS-Il Ritorno’ arriva sulla scia del successo del primo. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo. Queste ledi ’VS- Il Ritorno’: 20 luglio - La Spezia - piazza Europa, 24 luglio - Lignano Sabbiadoro (Ud) - Arena alpe adria, 25 luglio - Este (Pd) - Este music festival - Castello Carrarese, 3 agosto - Milazzo (Me) - Castello di Milazzo, 6 agosto - Follonica (Gr) Summer nights - Parco centrale, 9 agosto - Forte dei Marmi (Lu) Villa Bertelli, 10 agosto - Castiglioncello (Li) - ...