Giorgio Panariello e Marco Masini 24 luglio a Lignano

(Di mercoledì 27 marzo 2024)Masini sono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da. Dopo un tour estivo e uno teatrale di successo, la strana coppia prosegue quindi il suo viaggio nei principali festival della penisola con “Panariello vs Masini – Il Ritorno”. I due faranno tappa anche in Friuli Venezia Giulia per un’unica data regionale, in programma il prossimo 24(inizio alle 21.30) all’Arena Alpe Adria diSabbiadoro, ospiti del calendario delSunset Festival. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con Città diSabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, saranno in vendita dalle 16.00 di martedì 26 marzo sul ...