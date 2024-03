Panariello vs Masini – Il ritorno | le date del tour estivo | i biglietti

(Di martedì 26 marzo 2024) Giorgioe Marcosono pronti a tornare insieme sul palco, il calendario e le info per idellepreviste per luglio e agosto 2024 Giorgioe Marcosono pronti a tornare insieme sul palco, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia a partire da luglio!vs– Ilarriva sulla scia del successo del primoche ha vistogirare tutta la Penisola nel corso del 2023. E a grande richiesta sono adesso pronti per riabbracciare il loro pubblico, per oltre due ore di spettacolo.VS– Il– Calendario 20 ...

Panariello e Masini tornano in scena a Prato - Prato, 26 marzo 2024 – Dopo il sold out ottenuto della passata edizione di Settembre Prato è Spettacolo, il festival organizzato da Fonderia Cultart con la collaborazione con il Comune di Prato, torna ...lanazione

Estate 2024 alla Spezia con Russell Crowe, Mr. Rain, Cristiano De André e Panariello VS Masini - Martedì 16 luglio 2024 sarà la volta di Cristiano De André, che quest'estate si esibirà in concerto in tutta Italia con De André #DeAndré - Best Of Live Tour, un omaggio al padre Fabrizio, a 25 anni ...mentelocale

Panariello vs Masini, il ritorno: ecco il tour estivo 2024 - Giorgio Panariello e Marco Masini annunciano "Panariello vs Masini - Il ritorno": ecco le date per l'estate 2024.spettakolo