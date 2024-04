Nelle scuole con Ariete per scoprire la notte e rompere tabù Si parte dal sesso | La pornografia è finzione

(Di martedì 23 aprile 2024) Esplorare lacon. È questa la possibilità che viene data ai ragazzi di quattro licei italiani grazie al progetto La. Protagonista la cantautrice di Anzio, uno dei volti più seguiti del new pop italiano, diventata ormai icona per un’intera generazione di studenti. Il progetto è stato pensato e messo in piedi insieme alla rivista Scomodo, rivista nata nel 2016. Arianna Del Giaccio, così all’anagrafe, nata nel 2002, all’attivo due album, due EP, oltre un milione di ascolti mensili su Spotify, nove dischi di platino e il record come più giovane artista italiana ad aver realizzato un tour nei palazzetti, ieri ha cominciato il suo giro dal Liceo Terenzio Mamiani di Roma che per una sera ha lasciato le porte aperte ai propri studenti per confrontarsi con uno dei loro idoli ...

Stop al velo nelle scuole per le bambine e le adolescenti: la proposta di Sardone all'Europa per lanciare un forte segnale contro la sottomissione della donna nel mondo islamico

La scuola di Cometa e IGT insieme per un progetto di mobilità europea - Roma, 23 apr. – Studentesse e studenti di Cometa varcano per la prima volta i confini dell’Italia per un’esperienza di mobilità internazionale. In questi giorni, ventisei tra ragazze e ragazzi delle c ...askanews

“Divieto di velo Nelle scuole”. La proposta di Sardone contro l’islamizzazione - Stop al velo Nelle scuole per le bambine e le adolescenti: la proposta di Sardone all'Europa per lanciare un forte segnale contro la sottomissione della donna nel mondo islamico ...ilgiornale

Scuola da 007. Il Dis porta l’intelligence negli istituti d’Italia - Al via “I come Intelligence”, l’iniziativa per promuovere la conoscenza della storia dei servizi segreti italiani e i compiti affidati alla sicurezza nazionale ...formiche