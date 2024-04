Studenti contro la censura | Il monologo di Scurati risuona nelle scuole e nelle università

Alzare le mani su professori, dirigenti o personale ATA potrebbe costare caro agli Studenti. Il disegno di legge sulla valutazione del comportamento degli Studenti, approvato in Senato, lo scorso 17 aprile, prevede multe da 500 a 10.000 euro per chi si rende colpevole di aggressioni nei confronti del personale scolastico. L'articolo Studenti violenti, multe salate: fino a 10.000 euro per aggressioni contro dirigenti scolastici, docenti e ATA ... (orizzontescuola)

Condividere le foto dei propri figli sui social è ormai diventato la prassi. E anzi, chi non lo fa è considerato quasi un alieno. Ma è così corretto praticare lo sharenting, cioè la condivisione sui social da parte dei genitori, in modo costante, di foto e informazioni relative ai propri figli? Per sensibilizzare sull’argomento gli studenti dell’Istituto europeo di design hanno lanciato una campagna chiamata “Cornici private” che mira a far ... (ilfattoquotidiano)

In un post sui social, Paolo Siani, fratello del giornalista napoletano ucciso dalla camorra, ha commentato l'accaduto: "Alla morte non si applaude, mai, per nessuno".Continua a leggere (fanpage)

Rai Radio1 e Giornale Radio Rai (GRR) promuovono la campagna “Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”. La campagna durerà oltre un anno, in tutto il Paese, nelle università, nelle piazze, nelle associazioni, nelle scuole, nelle aule dei tribunali, nelle carceri, nei festival, per dare voce a tutta la galassia che gira intorno al tema della violenza. L'articolo “Come un’Onda, contro la violenza sulle Donne”, campagna Rai Radio1-GRR con ... (orizzontescuola)

Ancora tensioni a Napoli. Durante il corteo, un gruppo di studenti Pro Palestina è stato respinto da polizia e carabinieri mentre nel porto cercava di raggiungere gli imbarchi: l'obiettivo degli studenti era quello salire su un traghetto e raggiungere Capri, dove è in corso il G7. Gli stessi erano e (ilgiornaleditalia)