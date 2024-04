(Di martedì 23 aprile 2024) Stop alper le bambine e le adolescenti: ladiall'Europa per lanciare un forte segnalela sottomissione della donna nel mondo islamico

“Divieto di velo nelle scuole”. La proposta di Sardone contro l’islamizzazione - Stop al velo nelle scuole per le bambine e le adolescenti: la proposta di Sardone all'Europa per lanciare un forte segnale contro la sottomissione della donna nel mondo islamico ...ilgiornale

Costretta dalla suocera a fare sesso col marito: rito magico per curare disfunzione erettile dell’uomo - I fatti a Bolzano dove la polizia ha arrestato un cittadino italiano di 30 anni di origini marocchine, e sua madre, una cittadina di 64 anni (entrambi ...fanpage

UE, SARDONE (LEGA): RISOLUZIONE PER VIETARE IL velo ISLAMICO NELLE SCUOLE - Strasburgo, 23 apr - “Mentre la sinistra promuove il ramadan come festa nazionale e il cibo halal nelle mense, io credo sia importante intraprendere la strada opposta, a partire dal Divieto di velo is ...9colonne