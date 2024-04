FOTO Pompieropoli - I Caschi rossi tornano nelle scuole

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoCon l’arrivo delle belle giornate il personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino e i Vigili del Fuoco del Comando Irpino, in seguito alle richieste pervenute , stanno portando il percorso formativo didella nostra provincia. Oggi ha fatto tappa presso la scuola dell’infanzia di Santo Stefano del Sole, dove circa una cinquantina di bambini si sono cimentati in prove di abilità che gli ha permesso di guadagnarsi il diploma di piccolo Pompiere Junior. La manifestazione perfettamente riuscita ha visto i bambini seguiti anche da tanti genitori e da molte persone del paese incuriosite. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

A Spinetta piccoli Vigili del Fuoco crescono: sorrisi e divertimento grazie a Pompieropoli - ALESSANDRIA - Una giornata indimenticabile per tanti bimbi della Fraschetta e non solo. Nella piazza del Mercato di Spinetta Marengo, in via della ...radiogold

Incontro di portata nazionale a Molfetta per PNRR e Zes - LE FOTO - Molfetta ha ospitato ieri un evento di portata nazionale con un focus importante su PNRR per il Meridione e Zona Economica Speciale, alla presenza di ospiti illustri tra i quali il ministro Raffaele F ...molfettaviva

Giornata della Terra a Villa Borghese: i bambini incontrano i Vigili del Fuoco | FOTO - Giornata mondiale della terra a Villa Borghese, i Vigili del Fuoco incontrano bambini e ragazzi. L'evento e le immagini.ilcorrieredellacitta