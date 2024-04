Ndicka - l’esito degli ultimi esami | confermata l’assenza di patologie cardiache

Evan Ndicka sottoposto a nuovi esami a Villa Stuart : Esito negativo per l’esame sui problemi cardiaci , il giocatore è in rimessa Ieri, presso la rinomata struttura medica di Villa Stuart , il difensore della Roma Evan Ndicka è stato sottoposto a una serie di nuovi esami , di terzo livello, finalizzati alla valutazione della sua salute cardiaca. I risultati hanno dato Esito negativo per eventuali problemi cardiaci , confermando così la stabilità ... (puntomagazine)

Il difensore della Roma, Evan Ndicka, si è sottoposto oggi a Villa Stuart ad alcuni esami per accertamenti di terzo livello e i test hanno per fortuna dato esito negativo per quanto riguarda i problemi cardiaci. Il centrale giallorosso resterà ora a riposo fino a lunedì, quando sarà chiamato a effettuare nuovi controlli per la valutazione di tipo polmonare. Solo allora saranno sciolte alcune riserve sul suo possibile ritorno all’attività ... (sportface)