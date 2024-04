Ndicka | l’esito degli ultimi esami e le prospettive di rientro in campo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Arrivano buone notizie sulle condizioni di Evan, calciatore della Roma fermato da un problema nel corso della partita del campionato di Serie A contro l’Udinese. Il difensore giallorosso ha accusato un malore e la partita è stata prima interrotta e poi rinviata. Il calciatore ha sostenuto oggi nuovia Villa Stuart, accertamenti di terzo livello che hanno dato esito negativo per quanto riguarda possibili problemi cardiaci. La notizia era stata annunciata anche da De Rossi in conferenza stampa. Secondo quanto riporta l’Ansa il calciatore rimarrà a riposo fino a lunedì quando effettuerà nuovi controlli per la valutazione polmonare. Roma Tifoso malato terminale chiede alla Roma di vincere l'Europa League: la risposta di De Rossi Il difensore è stato ...