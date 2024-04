Ndicka sottoposto a esami a Villa Stuart | Esito negativo per problemi cardiaci

(Di giovedì 18 aprile 2024) Evana nuoviper l’esame sui, il giocatore è in rimessa Ieri, presso la rinomata struttura medica di, il difensore della Roma Evanè statoa una serie di nuovi, di terzo livello, finalizzati alla valutazione della sua salute cardiaca. I risultati hanno datoper eventuali, confermando così la stabilità cardiaca del giocatore. Questa nuova fase difa seguito al recente episodio di pneumotorace che ha colpito ...

