Roma | esami cardiaci con esito negativo per Ndicka | lunedì nuovi controlli polmonari

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Il difensore della, Evan, si è sottoposto oggi a Villa Stuart ad alcuniper accertamenti di terzo livello e i test hanno per fortuna datoper quanto riguarda i problemi. Il centrale giallorosso resterà ora a riposo fino a, quando sarà chiamato a effettuareper la valutazione di tipo polmonare. Solo allora saranno sciolte alcune riserve sul suo possibile ritorno all’attività agonistica. SportFace.

Brutte notizie in casa Milan in vista delle importantissime sfide contro Roma e Inter : le ultime novità sull’ infortunio di Simon Kjaer Nel corso del secondo tempo della sfida tra Sassuolo e Milan ... (dailymilan)

Momenti di paura ieri in campo durante Udinese-Roma . Ndicka ha accusato un malore ed è stato necessario l’intervento dei medici, mentre il match è stato sospeso e rinviato a data da ... (calcioweb.eu)

Il prossimo 27 maggio l’Assemblea mondiale della sanità, massimo organo dell’Organizzazione mondiale della sanità, si riunirà per discutere di due importanti documenti che potranno decidere il ... (ilgiornaleditalia)

Domenica a Torino visite gratuite con i Lions Day nel campus medico di via Roma - Domenica a Torino visite mediche gratuite in occasione dei Lions Day. Il 21 aprile il Distretto Lions 108Ia1e il Distretto Leo 108Ia1 organizzeranno un vero e proprio campus medico per effettuare scre ...torinoggi

Venditti in concerto il 30 luglio al Festival di Majano - Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del quarantennale del suo album Cuore: il progetto live "Notte prima degli esami 1984-2024, 40th anniversary" si arricchisce di nuovi pa ...ansa

Venditti festeggia anche in Friuli i 40 anni di "Notte prima degli esami" - Antonello Venditti aggiunge un altro tassello alle celebrazioni del quarantennale del suo album capolavoro “Cuore”, e il grande progetto live “ Notte prima degli esami 1984-2024 40th anniversary ” si ...udinetoday