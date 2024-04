Mozzarella DOP e vini | al Cibus di Parma anteprima dei migliori abbinamenti italiani

Caserta. Il Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana Dop utilizzerà l’intelligenza artificiale per l’attività di vigilanza contro le fake-mozzarelle e per contrastare il fenomeno dell’Italian sounding. Si tratta del primo progetto in Italia realizzato da un Consorzio, che punta sull’IA come strumento innovativo per la tutela di un prodotto Dop. L’iniziativa è stata presentata oggi nella sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, ... (casertanotizie)

(Adnkronos) – “Il progetto è un modello di innovazione nel settore caseario, perché riesce ad offrire una soluzione concreta per garantire la trasparenza e la tracciabilità degli incarti e combattere la contraffazione. Attraverso l’impiego di tecnologie avanzate, questa iniziativa non solo tutela uno dei prodotti più rappresentativi dell’eccellenza italiana, ma stabilisce anche nuovi standard per […] L'articolo Alimenti: Farzati: “Progetto Ia ... (webmagazine24)