Mozzarella Dop | per la prima volta il Consorzio utilizza l’intelligenza artificiale per le attività di vigilanza sul prodotto

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 9 aprile 2024) Caserta. Ildi Tutela delladi Bufala Campana Dop utilizzeràper l’dicontro le fake-mozzarelle e per contrastare il fenomeno dell’Italian sounding. Si tratta del primo progetto in Italia realizzato da un, che punta sull’IA come strumento innovativo per la tutela di unDop. L’iniziativa è stata presentata oggi nella sala Cavour del ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste. All’incontro con i giornalisti sono intervenuti Matteo Lorito, rettore dell’università Federico II di Napoli e presidente del Comitato scientifico deldi Tuteladi Bufala Campana Dop; Domenico Raimondo, presidente ...