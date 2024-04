(Di martedì 23 aprile 2024) Non c`è tempo per leccarsi le ferite, ildeve ripartire e subito, senza esitazioni. La presenza dio sarà utile per...

Con la sconfitta nel derby possiamo dire che quella del Milan è stata una stagione fallimentare : Cardinale è stufo e Pioli rischia? Non solo Fallimento. Una parola scomoda da utilizzare in ambito sportivo, specialmente parlando di calcio. Dopo la sconfitta nel derby per 2-1, c’è chi parla di fallimento totale, chi di parziale e chi vede il bicchiere mezzo pieno. Noi facciamo cronaca e ci sentiamo di dire che il campionato del Milan di Stefano ... (dailymilan)

Milan, Cardinale vuole risposte veloci per il post-Pioli: la situazione aggiornata e il pensiero di Ibrahimovic - Non c`è tempo per leccarsi le ferite, il Milan deve ripartire e subito, senza esitazioni. La presenza di Cardinale a Milano sarà utile per continuare nelle consultazioni,.calciomercato

Cardinale sceglie il dopo Pioli: via al casting di Ibra e Furlani - Il tecnico di Parma avrebbe voluto chiudere regalando l’ultima gioia a quei tifosi che per anni hanno cantato Pioli is on fire, ma il piano tattico contro Simone Inzaghi ancora una volta non ha ...calciomercato

Milan-Inter, Stefano Pioli ha disertato la conferenza stampa. Esonero subito Le parole di Furlani - L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha disertato la conferenza stampa post partita a San Siro dopo la sconfitta nel derby contro l’ Inter, che ha regalato ai nerazzurri il titolo di campioni d’Italia ...ilfattoquotidiano