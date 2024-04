Allenatore Milan - quando la scelta? Di Marzio | Settimana decisiva Cardinale…

“Complimenti all’Inter. Siamo già al lavoro per la prossima stagione per far sì che sia un’annata di successo. Abbiamo ancora cinque partite e vogliamo tenerci il secondo posto. Dobbiamo focalizzarci su queste gare”. Lo ha detto il CEO del Milan, Giorgio Furlani, dopo la sconfitta nel derby che ha consegnato lo scudetto ai rivali dell’Inter: “Noi costruiamo la squadra per vincere ed era l’obiettivo della scorsa estate, così come lo sarà la ... (sportface)