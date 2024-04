Milan - stagione fallimentare | rischiano tutti non solo Pioli Le prossime mosse di Gerry Cardinale

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di martedì 23 aprile 2024) Con la sconfitta nel derby possiamo dire che quella delè stata unaè stufo erischia? NonFallimento. Una parola scomoda da utilizzare in ambito sportivo, specialmente parlando di calcio. Dopo la sconfitta nel derby per 2-1, c’è chi parla di fallimento totale, chi di parziale e chi vede il bicchiere mezzo pieno. Noi facciamo cronaca e ci sentiamo di dire che il campionato deldi Stefanoè stato al di sotto delle aspettative. Non vogliamo essere troppo allarmisti, né passare dalla parte dei buonisti. Non si può, però, essere soddisfatti di un secondo posto (non ancora certo). Gli obiettivi di una squadra come il club di via Aldo Rossi devono essere di alto livello: bisogna puntare allo ...