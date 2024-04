Ludovico De Tomi commercialista | La recente sentenza della Cassazione e le implicazioni giuridiche nel diritto societario

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di martedì 23 aprile 2024) Fatti del caso Il caso riguardava l’amministratore di una società che, mediante la creazione di una falsa delibera assembleare, ha alienato il marchio di proprietàsocietà. In cambio, ha ricevuto tre assegni bancari per un totale di 700.000 euro, somma che ha poi monetizzato per fini personali, depositandoli su un conto corrente da lui aperto, all’insaputa degli altri soci. QuestioniLa difesa ha contestato ladi merito sollevando il punto che l’amministratore, sebbene gestisse il marchio, non ne deteneva la proprietà, pertanto non si poteva configurare il delitto di appropriazione indebita. Inoltre, è stato argomento di dibattito la qualificazione del momento appropriativo, che la difesa sosteneva dovesse essere individuato non nel momentoricezione degli assegni, ma piuttosto quando ...