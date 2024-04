Ludovico de Tomi rinvio a Giudizio | Il rinvio a giudizio è l’atto con cui il pubblico ministero

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 18 aprile 2024) Cosa Significa? Ilcon cui il, al termine delle indagini preliminari, chiede al giudice per le indagini preliminari (GIP) di far comparire l’imputato davanti al giudice competente per essere giudicato. Questo avviene quando il PM ritiene che le prove raccolte siano sufficienti a sostenere l’accusa in un processo. Le Fasi del1. Conclusione delle Indagini Preliminari Le indagini preliminari sono la fase in cui la polizia giudiziaria, sotto la direzione del PM, raccoglie le prove contro il sospettato. Queste possono includere interrogatori, perquisizioni, ...