Ludovico De Tomi il ruolo del commercialista in caso di indagine

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di mercoledì 17 aprile 2024) Le ispezioni possono avvenire senza preavviso o essere programmate, e la gestione accurata di tali eventi da parte dei commercialisti è cruciale. Una solida conoscenza delle normative e delle procedure di verifica è indispensabile per affrontare efficacemente tali situazioni e garantire la conformità fiscale del cliente. Unrecente, trattato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 9515 del 6 aprile 2023, ha chiarito aspetti importanti relativi agli accessi e alle verifiche nei locali professionali. In particolare, la legge specifica che gli accessi devono essere condotti alla presenza del titolare dello studio o di un suo delegato quando si tratta di indagini dirette verso il professionista stesso. Tuttavia, se il professionista detiene documentazione contabile di altri soggetti, la sua presenza non è necessaria, a meno che non sia coinvolto ...