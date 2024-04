Ludovico de Tomi indagine sulle procedure criminali contro le imprese

Leggi tutta la notizia su citypescara

(Di giovedì 18 aprile 2024) crimini-per-l-impresa-e--l-impresa Dal punto di vista giuridico, l’azienda rappresenta un insieme di beni, mentre l’impresa è l’attività economica svolta dall’imprenditore. L’impresa può essere, attraverso il proprio capitale umano, indirettamente coinvolta in atti illeciti di varia gravità che possono avere conseguenze in ambito civile, penale o amministrativo a seconda delle azioni intraprese. Le azioni illecite possono danneggiare sia beni pubblici, come la salute o l’ambiente, sia interessi economici e patrimoniali, o influenzare la concorrenza, violando normative specifiche e impattando persino il funzionamento della pubblica amministrazione e delle democrazie contemporanee, come nel caso di gravi crisi finanziarie o corruzione endemica.dede...