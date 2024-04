L’imprenditore accusa i cavatori deficienti degli incidenti sul lavoro - la sua azienda vola in Borsa | +7%

La Guardia di Finanza di Pescara ha Arrestato un imprenditore del settore alimentare , in particolare marmellata, per bancarotta fraudolenta e reati fiscali . Si tratta di una società e di un brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, sommersi spiegano gli inquirenti “da un vorticoso giro di carte false, con un crac a sei zeri”. Sono scattati i sigilli ad un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote ... (ilfattoquotidiano)

Argit Turshilla Assolto per insufficienza di prove: era sotto processo per l'omicidio di Pasquale Guarino, ucciso nel 2015 a Santa Maria Capua Vetere (Caserta).Continua a leggere (fanpage)

“Disprezzo nutrito per la cosa pubblica”. Così scrive la gip Arianna Raffa, che per Maurizio Croce, superburocrate della Regione Siciliana, ha disposto gli arresti domiciliari, necessari “tenuto conto – scrive ancora – della fitta rete di contatti, ove è risultato che lo stesso si muove, tra Roma e Palermo, intrattenendo quindi relazioni sull’intero territorio nazionale”. Ex assessore per Rosario Crocetta, membro di una delle famiglie più note ... (ilfattoquotidiano)