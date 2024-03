Assolto dopo 5 anni di carcere e 4 processi | era accusato dell’omicidio di un imprenditore nel Casertano

L'assoluzione di Francesco Acerbi da parte del Giudice Sportivo, non considerandolo colpevole delle frasi a sfondo razzista denunciate da Juan Jesus si è basata su un elemento preciso venuto a ... (fanpage)

Lo scorso 27 gennaio Beniamino Zuncheddu, l’ergastolano che per 33 anni è rimasto in carcere con l’accusa ingiusta di aver ucciso tre pastori a Sinnai, in provincia di Cagliari, è stato dichiarato ... (ildifforme)