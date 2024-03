“Mi ha chiesto un Rolex per il suo amico” | l’accusa dell’imprenditore al commissario per il dissesto idrogeologico della Sicilia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 15 marzo 2024) “Disprezzo nutrito per la cosa pubblica”. Così scrive la gip Arianna Raffa, che per Maurizio Croce, superburocrateRegionena, ha disposto gli arresti domiciliari, necessari “tenuto conto – scrive ancora –fitta rete di contatti, ove è risultato che lo stesso si muove, tra Roma e Palermo, intrattenendo quindi relazioni sull’intero territorio nazionale”. Ex assessore per Rosario Crocetta, membro di una delle famiglie più note di Messina, cresciuto politicamente sotto l’egida dell’ex ministro Totò Cardinale, candidato da una corazzata di centrodestra a sindaco di Messina, Maurizio Croce ricopriva un ruolo di primo piano nella “cosa pubblica” ormai da tanto tempo. Era stato nominato soggetto attuatore per gli interventi contro ilgià nel 2014, poi dopo una breve ...