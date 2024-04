Arrestato noto imprenditore del settore alimentare di Pescara | accusa di bancarotta fraudolenta e reati fiscali

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 aprile 2024) La Guardia di Finanza dihaundel, in particolare marmellata, per. Si tratta di una società e di un brand conosciuti a livello nazionale ed internazionale, sommersi spiegano gli inquirenti “da un vorticoso giro di carte false, con un crac a sei zeri”. Sono scattati i sigilli ad un complesso di beni, tra cui conti correnti, macchinari, attrezzature e quote societarie, per un valore complessivo di oltre 5,5 milioni di euro. Le indagini – Le operazioni, disposte dell’Autorità Giudiziaria locale, sono iniziate alle prime luci dell’alba di mercoledì 3 aprile. I finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito le misure ...