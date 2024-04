Neve in Arrivo | Tre Giorni di Freddo e Maltempo Prima del Miglioramento

(Di lunedì 22 aprile 2024) Roma - Le previsioni meteo annunciano tredi tempo invernale conche potrebbe arrivare fin quasi in pianura. Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, conferma l'di aria artica dalla Scandinavia sull'Italia, portando condizioni tipicamente invernali. Tuttavia, per il ponte del 25 aprile è previsto un. Il ciclone attuale sta causando precipitazioni diffuse su tutte le regioni settentrionali, con temporali e grandinate. Le temperature subiranno una drastica diminuzione al nord, con lache potrebbe scendere fino a quote collinari e anche su alcuni tratti di pianura del Piemonte. La perturbazione coinvolgerà anche la Toscana, le Marche e localmente l'Umbria con nevicate sopra i 1300 metri. Il sud godrà di giornate soleggiate e clima ...

Il Freddo proseguirà a caratterizzare questa seconda metà del mese di aprile . A confermarlo è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com: “Si andrà per almeno altri 8 giorni con temperature sotto la media per ...

Bologna, 21 aprile 2024 – Forte Grandine in Romagna nel tardo pomeriggio di ieri, ovvero sabato. Una “quantità impressionante” – come ha raccontato la sindaca Tania Bocchini – si è riversata sul ...

Dal pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse - Per la seconda parte della giornata di oggi, lunedì 22 aprile, sono previste precipitazioni intense diffuse sul territorio regionale, localmente a carattere di rovescio temporalesco più probabile sul ...corrierecesenate

Meteo: tra poche ore Pioggia e Neve a bassissima quota come in Inverno, le zone coinvolte - La ragione va ricercata nel continuo afflusso di venti tesi e rigidi in Arrivo dalle gelide terre del grande Nord che stanno alimentando l'ennesimo vortice ciclonico di questa burrascosa fase, attualm ...ilmeteo

Quanto durerà il freddo in Italia Ecco la data - Il freddo artico giunto nel nostro Paese non mollerà la presa tanto facilmente: in Arrivo nuove nevicate anche quote pianeggianti, temporali e grandinate con temperature inferiori alle medie ...ilgiornale