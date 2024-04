Udinese - si cambia | in arrivo Cannavaro per evitare l’incubo retrocessione|Primapagina

(Di domenica 21 aprile 2024) 2024-04-21 21:28:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: L’ha deciso: la sconfitta nel recupero per 1-0 rimediata a Verona ha segnato il destino del tecnico Gabriele Cioffi (curiosamente proprio ex allenatore gialloblù): i friulani vogliono dare una svolta ad un finale di stagione che sta andando pericolosamente verso le acque paludose della retrocessione. E’ pronto il cambio in panchina.LA CLASSIFICA – Tre sconfitte e un pareggio nelle ultime 4 partite, i bianconeri sono stati raggiunti a quota 28 dal Frosinone al terzultimo posto della graduatoria, due punti sopra il Sassuolo penultimo. Tre punti sopra, ecco proprio il Verona e l’Empoli, vincenti in questa giornata. LA SCELTA – C’erano in ballo i nomi di Leonardo Semplici, Andrea Stramaccioni, Edoardo Reja e Fabio: l’ha spuntata il capitano della Nazionale ...

