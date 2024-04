In arrivo 80 euro in più | Bonus Meloni come Renzi prima delle Europee

(Di martedì 23 aprile 2024) Nel consiglio dei ministri di oggi, sarà esaminato un nuovo decreto attuativo della riforma fiscale, il secondo riguardante l’Imposta sul RedditoPersone Fisiche (Irpef) dopo la riduzionealiquote fiscali. Unaprincipali novità riguarda l’incremento della tredicesima per i redditi da lavoro più bassi, fino a 15 milaannui. Questo trattamento integrativo, ancora in fase di studio, potrebbe aggiungersi alla tredicesima mensilità, e rappresenterà senza dubbio un sollievo finanziario benvenuto per molti lavoratori italiani. Il testo in discussione non è definitivo,specificato dal viceministro dell’Economia e padre della riforma fiscale, Maurizio Leo. Si sta lavorando per sviluppare un decreto che soddisfi le esigenze dei contribuenti mantenendo gli equilibri di finanza ...

Bonus tredicesima in arrivo da 80 euro: per quali redditi e come funziona. La norma oggi in Cdm - Quest’anno arriverà un segnale sulle tredicesime in attesa ... La via ipotizzata nella bozza di decreto, è il rafforzamento del vecchio “Bonus Renzi”, nato di 80 euro e poi lievitato fino a 100 euro, ...ilgazzettino

Tredicesima, in arrivo il bonus da 80 euro: per quali redditi e come funziona - Per i redditi da lavoro più bassi, quelli fino a 15 mila euro, quest’anno la tredicesima sarà più ricca. È una dei punti del nuovo decreto attuativo della ...ilmessaggero